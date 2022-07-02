Şırnaklılar huzura kavuşan Irak sınırındaki Evil Kanyonu'nda serinliyor - Son Dakika
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Şırnaklılar huzura kavuşan Irak sınırındaki Evil Kanyonu'nda serinliyor

02.07.2022 11:13
Şırnaklılar huzura kavuşan Irak sınırındaki Evil Kanyonu'nda serinliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Evil Kanyonu, güzel manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile kentteki doğaseverleri ağırlıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Evil Kanyonu, güzel manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile kentteki doğaseverleri ağırlıyor.

Uludere'nin Ortabağ köyüne 8 kilometre uzaklıktaki kanyon, kavuştuğu huzurla ilgi görüyor.

Yaklaşık 3 bin metre uzunluğu, ortalama 2 metre su derinliği ve 140 metre yüksekliğiyle her mevsim ayrı güzelliğe sahip Evil Kanyonu, yılın bu döneminde yeşile büründü.

Dron ile görüntülenen kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kimi ziyaretçiler piknik yaparak soğuk suda serinlerken yürüyüş yapmayı tercih edenler de doğa ile iç içe huzurlu vakit geçiriyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Ziyaretçilerden Şefik Kara, AA muhabirine, yaz aylarında her hafta sonu arkadaşlarıyla Evil Kanyonu'na geldiklerini söyledi.

"Arkadaşlarla yüzmeye ve piknik yapmaya geliyoruz. Bu güzel doğayı herkesin görmesi gerekiyor. Buranın keşfedilip turizme kazandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanan Kara, bu doğal güzelliklerin herkesçe bilinmesini istediklerini belirtti.

Sadık Enç de kanyonun güzel manzarası ve soğuk suyuyla ziyaretçilerini ağırladığını ifade ederek, "Çoğu yerler engebeli ve dar olması nedeniyle geçilmesi zor ama ona rağmen müthiş bir manzaraya sahip. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer." dedi.

Kanyonun tanınmasını istediklerini dile getiren Enç, herkese Evil Kanyonu'nu görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Enç, kanyonda vakit geçirme fırsatı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti.

"Doğaseverleri buraya davet ediyoruz"

Ortabağ köyü sakinlerinden Nurettin Oslu da son yıllarda sağlanan huzurla insanların daha önce gidilmeyen yerlere, bölgelere gittiklerini, Evil Kanyonu'nun da bu doğal güzelliklerden biri olduğunu söyledi.

Kanyonun turizme kazandırılmasını istediklerini dile getiren Oslu, ulaşımın daha rahat sağlanması için yetkililerden alternatif yol yapmalarını beklediklerini dile getirdi.

Oslu, "Burası muazzam. Suyu, derin vadisi, yeşilliği ve serinliği ile çok güzel bir yer. Doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Gelsinler, buraları görsünler, keşfetsinler. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Uludere, Ortabağ, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnaklılar huzura kavuşan Irak sınırındaki Evil Kanyonu'nda serinliyor - Son Dakika

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