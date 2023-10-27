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Sırrı Sakık'ın sözleri MHP'li Celal Adan'ı kızdırdı! Mikrofonu kapalı sanıp küfür etti - Son Dakika

Sırrı Sakık'ın sözleri MHP'li Celal Adan'ı kızdırdı! Mikrofonu kapalı sanıp küfür etti

Son Güncelleme: 27.10.2023 10:15

TBMM'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair yaptığı konuşma sırasında MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan ile tartıştı. Tartışmanın sonunda MHP'li Adan mikrofonunun kapalı olduğunu sanıp küfür etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dair bir konuşma yaptı. Bu esnada MHP'li Celal Adan ile Sakık arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası başka bir vekili kürsüye çağıran Meclis Başkenvekili Celal Adan mikrofonunun açık kaldığını unutup "p...venkler" ifadesini kullandı.

MUSTAFA KEMAL BÖLÜCÜ MÜDÜR?

Kürsüye çıktığı sırada Türkçe ve Kürtçe ile "İyi akşamlar" diyen Sakık, "Sayın Erdoğan bir grup toplantısında ne diyor; MHP, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli oturumlarına, zabıtlarına baksınlar. Orada Kürtleri, Kürdistan'ı, Çerkezleri, Lazistan'ı görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt vekillerini çağırırken 'Kürdistan milletvekilleri' diyordu. Evet, doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz" dedi.

"BU MECLİS'TEN CANLI ÇIKAMAZDI"

Sakık'ın sözlerinin ardından Adan, "Polemiğe girmek istememekle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletimizin birliğine beraberliğine kurşun sıkıp askerlerimizi, polisimizi şehit edenlere ve onların adı PKK iken, bir milletvekili Türk askerini PKK tükürükleri ile boğar deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı" şeklinde konuştu.

MHP'Lİ ADAN AĞZINI BOZDU

Adan'ın bu sözleri üzerine, Sakık ile arasında bir sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sonrası başka bir vekili kürsüye çağıran Meclis Başkenvekili Celal Adan mikrofonunun açık kaldığını unutup "p....venkler" ifadesini kullandı.

Sırrı Sakık, Celal Adan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sırrı Sakık'ın sözleri MHP'li Celal Adan'ı kızdırdı! Mikrofonu kapalı sanıp küfür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırrı Sakık'ın sözleri MHP'li Celal Adan'ı kızdırdı! Mikrofonu kapalı sanıp küfür etti - Son Dakika
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