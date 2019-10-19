Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi
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İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan da fotoğraflandı
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