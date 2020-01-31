Şişecam'ın bazı şirketlerinin birleştirilmesi görüşmeleri başladı

Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe Cam, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş'ye devrolmak suretiyle birleşmek için görüşmelere başladı.

Şişecam Topluluğu'nun ilgili şirketlerinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, "faaliyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi kararı Şişecam Topluluğu'nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliğinin yanı sıra, yatırımcıların işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda şirketin piyasa değerine olumlu katkı sağlaması amacıyla" alındı.

Şişecam'dan yapılan açıklamada da, kamuoyuna yapılan açıklama ile birlikte resmi sürecin başladığı belirtilerek, birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi: