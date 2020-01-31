Şişecam'ın bazı şirketlerinin birleştirilmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şişecam'ın bazı şirketlerinin birleştirilmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika Ekonomi

Şişecam'ın bazı şirketlerinin birleştirilmesi görüşmeleri başladı

6 saat önce

Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe Cam, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş'ye devrolmak suretiyle birleşmek için görüşmelere başladı.

Şişecam'ın bazı şirketlerinin birleştirilmesi görüşmeleri başladı, System.String[]

Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi  ve Paşabahçe Cam, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş'ye  devrolmak suretiyle birleşmek için görüşmelere başladı.

Şişecam Topluluğu'nun ilgili şirketlerinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, "faaliyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi kararı Şişecam Topluluğu'nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliğinin yanı sıra, yatırımcıların işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda şirketin piyasa değerine olumlu katkı sağlaması amacıyla" alındı.

Şişecam'dan yapılan açıklamada da, kamuoyuna yapılan açıklama ile birlikte resmi sürecin başladığı belirtilerek, birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi:

"Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir."


Anadolu Cam, Trakya Cam, Şişecam, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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