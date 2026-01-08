Şişhane'de Protesto: 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişhane'de Protesto: 25 Gözaltı

08.01.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'teki çatışmaları protesto eden eylemde polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Suriye'nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında dün çıkan çatışmaları protesto etmek için Şişhane Meydanı'nda Demokratik Kurumlar Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalar sırasında polis, atılan bazı sloganların yasadışı olduğu yönünde uyarılar yaptı. Basın açıklaması bitiminde de, dağılım sırasında gözaltına alınanlar oldu. DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri gözaltına alınanların sayısının 25 olduğunu belirttiler.

Suriye'nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında dün çıkan çatışmalarla ilgili akşam saatlerinde Şişhane Meydanı'nda Demokratik Kurumlar Platformu tarafından bir eylem gerçekleştirdi. DEM Parti öncülüğünde gerçekleşen eylemde, SDG'ye yönelik operasyonların bir an önce durdurulması istendi. Eylemde yapılan açıklamalar sırasında atılan bazı sloganların yasa dışı olduğu yönünde polis sık sık anons yaptı, "kanunsuzdur" uyarısında bulundu.

Dağılımla birlikte gözaltılar başladı

Polis, eylemin sona ermesinin ardından bariyerlerle çevrelenmiş olan alanın çıkışını kapattı. Topluca dağılıma izin verilmedi. Bu sırada dışarıya çıkmış olan bir kişinin gözaltına alınması üzerine polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis sert müdahalede bulunurken çok sayıda kişi gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri gözaltına alınanların sayısının 25 olduğunu belirttiler.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişhane'de Protesto: 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 22:45:05. #7.11#
SON DAKİKA: Şişhane'de Protesto: 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.