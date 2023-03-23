Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar

23.03.2023 14:05

Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar Şişli Belediyesi'nde önceden temizlik işçisi olarak çalışan adam, evrak işlemlerini halletmeye geldiği belediyede güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya atıldı.

Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar

İSTANBUL - Şişli Belediyesi'nde önceden temizlik işçisi olarak çalışan adam, evrak işlemlerini halletmeye geldiği belediyede güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya atıldı. Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Belediyesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Belediyede önceden temizlik işçisi olarak çalıştığı ve kısa süre önce işine son verildiği öğrenilen bir adam, evrak işlemleri için belediyeye geldi. Adam burada kendisini gören güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Görevlilere direnen adam vatandaşların gözleri önünde yaka paça dışarıya atıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Şişli Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça böyle dışarı attılar - Son Dakika
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