Şişli Belediyesi, özellikle 6-14 yaş aralığındaki engelli çocuklar için atölye çalışmaları düzenliyor - Son Dakika

Toplumcu ve eşit belediyecilik anlayışıyla hareket eden Şişli Belediyesi de, Dünya Engeliler Günü kapsamında özellikle çocukları hedefleyen bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Engellilerin sorunları tartışılacak

Etkinliklerin ilki 1 Aralık Çarşamba günü "Engelli Dernekleri ile Sosyal Toplantı" konu başlığıyla gerçekleştirilecek. Şişli'de bulunan engellilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantıda, 2021 yılı ve pandemi sürecinin engelli bireyler üzerindeki etkileri ele alınacak.

2 Aralık Perşembe günü ise; Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut'un da konuşmacı olarak yer alacağı "Engelsiz Belediyecilikte Temel Yaklaşımlar" konulu seminer düzenlenecek. Seminerde, engelsiz belediyecilik ve erişilebilirliğin kent yaşamına uygulanması ile ilgili çalışmalar değerlendirilip bunun sürdürülebilirliği hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Birbirinden özel etkinlikler

3 Aralık Cuma günü, Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (EKOM) ve Açıkev'de 10:00 ile 17:00 saatleri arasında "Gençler Engelliler ile Buluşuyor" adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. EKOM bünyesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde faaliyete geçirilen 'Hayata Dokunuyorum Engelliler İnovatif Atölyesi' kapılarını, 3 Aralık'ta her yaştan görme engelli bireyler ve etkinliklerde bulunmak isteyen tüm engelli yakınları için açacak.

Çocuklar uzay yolculuğuna çıkacak

Çocuklar, EKOM Teras Bahçe'de düzenlenecek 'Çiçek Ekimi Atölyesi'nde rengârenk ve yemyeşil bitkileri yetiştirmeyi ve saksılara ekmeyi öğrenecekler. Ardından, yine EKOM'da 'Gezegenler ve Uzay Anlatımı Atolyesi'nde Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümü öğrencileri, çocukları uzay yolculuğuna çıkaracak ve beraber uzayda neler olduğunu keşfedecekler. Aynı yerde çocuklar, 'Resim Atölyesi'ne katılarak yeteneklerini sergileme imkânı bulacaklar.

Açıkev'deki 'Ritim Atölyesi'nde ise aynı anda perküsyon enstrümanları çalacak olan çocuklar eğlenceli bir takım çalışması ortaya çıkaracak. 3 Aralık'ta düzenlenen etkinlik, Açıkev'de çocuklar için yapılacak bir konserle sone erecek.