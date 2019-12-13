Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (1) - Son Dakika

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (1)

6 saat önce

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (1), System.String[]
ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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