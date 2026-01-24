Şişli\'de Başsız Kadın Cesedi Bulundu

ŞİŞLİ'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.