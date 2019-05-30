Son Dakika Haberleri: Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu

1 saat önce

Şişli'de, elektrik ustası olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.

Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]
Şişli'de, elektrik ustası olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Belen Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan elektrik ustası Mehmet Eroğlu'nun dükkanını açmadığını gören komşuları, durumdan şüphelenerek önce kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.
Telefonla Eroğlu ile iletişim kuramayınca eve giden komşular, kapının da açılmaması üzerine polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtı. Sağlık ekipleri evde bulunan Mehmet Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Mehmet Eroğlu'nun Adapazarı depreminde ailesini kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Mehmet Eroğlu, Şişli, Güncel
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