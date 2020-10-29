ŞİŞLİ'DE CUMHURİYET COŞKUSU - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

İstanbul'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılı büyük coşkuyla kutlandı. Şişli'deki Atatürk Müzesi önünde ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, 19.23'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. O sırada, kaldırımda yürüyen ve durakta otobüs bekleyen vatandaşlar hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik etti.