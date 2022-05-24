Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı

24.05.2022 09:09

Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, trafik polisine çarparak kaçtı.

Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, trafik polisine çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç sahibinin olaydan önce lüks otomobilini geldiği otelin valesine teslim ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli trafik polisi, lüks bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymadı ve polise çarparak oradan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru A.T. acı içerisinde kıvranmaya başladı. Onu gören vatandaşlar durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

Meslektaşları bir an olsun yanından ayrılmadı

Arkadaşlarının yaralandığını duyan polisler, olay yerine gelerek A.T.'nin yanından bir an olsun ayrılmadı, elini tutarak ona moral verdi. Yaralı polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen ambulansın içinde yapıldı. A.T. daha sonra, tedavi edilmek üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polise çarpan araç olay yerine tekrar geldi

Olaya karışan aracın sahibinin, cadde üzerindeki bir otele geldiği ve aracı valeye teslim ettiği öğrenildi. Araç sahibi de yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polisin çalışmaları sürerken, trafik polisine çarpan araç tekrar olay yerine geldi. Edinilen bilgiye göre, olay anında aracı kullanan kişi ile aracı tekrar olay yerine getirenin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. Otelin valesi olduğu öğrenilen şahıs, bir başka vale arkadaşının aracı kendisine teslim ettiğini ve buraya getirmesini istediğini söyledi. Aracı getiren şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı"

Olayı gördüğünü söyleyen Alpaslan Çelebi isimli vatandaş, "Trafik çekicisinde görevli memur, aracı durdurmak istemiş ama durmamış. Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı. Sıkıştırınca memuru hafiften yaraladı, memur yere düştü. Sonra müdahale ettiler, ambulans alıp götürdü. Araç kaçtı, devam etti. Herhalde bir suçu olduğu için kaçtı" dedi.

Polis, trafik polisi A.T. ye çarparak kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı

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Kaynak: İHA

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