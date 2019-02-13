Son Dakika Haberleri: Şişli'de Eski Koca Dehşeti

Şişli'de Eski Koca Dehşeti

34 dakika önce

Şişli'de bir AVM'nin önündeki çiçekçi dükkanında çalışan kadına eski kocası silahla saldırdı.

Şişli'de Eski Koca Dehşeti, System.String[]
Şişli'de bir AVM'nin önündeki çiçekçi dükkanında çalışan kadına eski kocası silahla saldırdı. Bacağından yaralanan kadın tedavi altına alındı. Olay, saat 20.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'nin önündeki çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce eşinden boşanan Gönül Kocayemiş, çiçekçilik yapan arkadaşının yanında çalıştığı sırada eski eşi Kader K. dükkanın önüne geldi. Eski koca, Kocayemiş'e belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırmaya başladı. Kocayemiş, eski kocasının silahından çıkan 3 kurşunla sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere düşen kadını görenler, hemen durumu 112 Acil Servise bildirirken, eski koca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan AVM'deki vatandaşlar ise paniğe kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yatı. Ardında yaralı kadın Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise delil incelemesi yaptı. Öte yandan Kader K.'nin yaklaşık bir buçuk ay önce eski eşinin erkek arkadaşına silahla saldırarak bacaklarından yaraladığı öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Büyükdere Caddesi, 19 Mayıs, Şişli, Güncel
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