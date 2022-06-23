ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKET KURTARDI

ŞİŞLİ'de, bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.

Olay, Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; söz konusu sokaktaki vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, adreste verilen dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine özel hareket polislerine haber verildi. Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu. Kurtarılan kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

- İstanbul