Şişli'de genel emniyet ve asayiş denetimi

İstanbul Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Kuştepe mevkisinde 5 sabit nokta ile sokak ve caddelerde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler, Toplum Destekli Polislik, Narkotik ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 100 personel, huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri sağlandı.

Uygulamada bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu bir kişinin de sınır dışı işlemleri başlatıldı.

880 kişi ile 248 araç ve 171 motosikletin incelendiği uygulamada sürücülere toplam 33 bin 62 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ekipler Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında broşür dağıtarak bölgedeki kadınları bilgilendirdi.