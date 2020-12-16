Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

16.12.2020 15:03
Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, System.String[]

Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada, sanık Kutlu, "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada, sanık Kutlu, "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmada maktul Emre Tyler Mays'ın annesi müştekiler Figen Mays ve babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celsede duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya ilişkin beyanlar alındı. Müşteki ailenin avukatları söz alarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Akın Kutlu'nun avukatı ise müvekkilinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesini istedi. Karar açıklanmadan önce sanığa son sözleri soruldu. Sanık Kutlu, "Bu olay milyonda bir, insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa verilen cezada bir indirim uygulanmasına yer olmadığına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.

Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, İstanbul, Şişli, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika


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