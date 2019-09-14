Şişli'de iş merkezinde yangın (1)
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ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı. Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yoğun dumanlar
-Caddeden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar
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