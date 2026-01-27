Şişli'de Korkunç Cinayet: Kıskanarak İşlediğini İtiraf Etti

İstanbul İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı ve suç ortağının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Katil zanlısı D.A.U.T. ifadesinde cinayeti kıskandığı için işlediğini itiraf ederek, "Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti" dedi.

24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Katil zanlısının ve suç ortağının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli D.A.U.T. ifadesinde Türkiye'ye geliş amacının Durdona Khakımova ile birlikte yaşamak olduğunu belirtirken, "Bana sormuş olduğunuz Durdona Khakımova isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. TikTok üzerinden canlı yayında tanıştık, bu yayında 5-6 arkadaş, grup kurarak konuşmaya başladık. Bu grupta ben ve Durdona da vardı. 2025 senesinin Ocak ayı ya da Şubat ayının ilk haftalarında görüştük. Bu tarihten itibaren kendisiyle ilişkimiz başladı. İstanbul Şirinevler'de Hürrem olarak hatırladığım bir yerde ilk görüşmemiz oldu. 3-4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Mayıs ayına kadar gezdik, görüştük, otellerde birlikte kaldık. Mayıs ayında eşim benden şüphelenmeye başladı, eşim bu esnada Özbekistan'daydı. Mayıs ayında eşim Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. 2 gün sonra da eşime Durdona ile olan ilişkimi söyledim. Sonra eşim ile birlikte Özbekistan'a geri döndük. Özbekistan'da bulunduğum süreç içerisinde Durdona ile telefondan internet üzerinden görüşüyorduk. Özbekistan'da 6 ay kadar kaldıktan sonra İstanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. İş yerini bilmiyorum. Fatih'te yaşadığını biliyorum, kaldığı eve de gitmişliğim oldu. Eşinden boşanmış olduğunu biliyorum. Durdona bu evde 2 kızı, E. ve E. isimli kişilerle birlikte yaşar. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur" dedi.

"Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum"

D.A.U.T olay günü yaşanılanları şu sözlerle aktardı:

"O sabah saat 10.00 sıralarında kalktım. Arkadaşım G.A.K ile birlikte Aksaray bölgesine gittik. Bir telefon sattık. Onun parasının bir kısmını alıp ben taksiyle geri döndüm. Bir süre sonra G.A.K beni telefonla arayarak Durdona ile buluştuklarını yanlarında bir çocuk olduğunu benim bulunduğum eve doğru geldiklerini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra yine arayıp bu kez 'Ben çocuğu dolaştıracağım. Siz evde buluşursunuz. dedi. Daha sonra Durdona anahtar ile kapıyı açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık" dedi.

Şüpheli D.A.U.T. kadının hareketsiz kalması üzerine arkadaşını aradığını belirterek, "Bu olaylar olurken telefon açıktı ve arkadaşım G.A.K bütün olanları zaten duymuştu. Ona çocuğu hemen geri göndermesini ardından yanıma gelmesini söyledim. O da çocuğu bir taksiye bindirip, Fatih'e geri gönderdi. Bu sırada ben cesedi evin banyosuna taşıdım. 15-20 dakika sonra G.A.K yanıma geldi. Olayı gördükten sonra tekrar dışarı çıkıp iki bıçakla geri döndü. Cesedi birlikte parçalara ayırdık. Siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra bavul ve çantalara koyduk" dedi.

Cesedi parçaladıktan sonra taksi çağırarak Şişli'ye gittiklerini belirten D.A.U.T. "Oraya gitmemizin sebebi evden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktı. O bölge kalabalık bir bölge olduğu için kolay kayboluruz sandık. Taksiden indikten sonra çanta ve bavuldaki ceset parçalarını paylaştırarak çöp konteynırlarına attık" ifadelerini kullandı.

"Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti"

Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirten D.A.U.T, "Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden G.A.K'nın da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan onun da haberi vardı. Durdona'yı öldürdükten sonra Durdona'nın telefonunu ben üzerime almıştım. Havalimanına giderken ihtiyaç amaçlı durduğumuz yerde telefonu attım. Ben Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisinin yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile dini nikahlıydık. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. En son bavul bölünüp çöp kutusuna attıktan sonra 50-60 metre kadar yürüdük. 5-10 dakika sonra caddenin başında gördüğümüz taksiyi çevirdik. Bu taksiyle Gofurjon ile birlikte Aksaray'a 15-20 dakika kadar sonra gittik. Aksaray'da arkadaşımla ile birlikte gittiğimiz aynı günün sabah saatlerindeki telefonu sattığı şahsın yanına gittik. Buraya bilezikleri, kolyeleri ve küpeleri satmak için gitmiştik. Ancak satamadık; bilezikler, kolyeler ve küpeler G.A.K'da kaldı. Sabah telefonu sattığı şahıstan para aldık. Bu parayla Gürcistan'a gitmek için uçak bileti aldık. Bilet aldığımız yerde bulunan G.A.K'nın arkadaşı bize siyah renkli bir araba ayarladı.

Biz bu araçla 25.01.2026 günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittik. Bu araçta ben ve arkadaşım haricinde aracın şoförü vardı. Havalimanına giderken ihtiyaç gidermek için bir defa durduk. Durduğumuz yerde evler yoktu, sadece bir durak vardı. Durduğumuzda ben, G.A.K ve taksi şoförü aşağıya indik. Burada birer sigara içtik. Sigaraları içtikten sonra tekrar arabaya binip havalimanına gittik. Havalimanında uçak saatimizi beklediğimiz esnada polisler gelerek bizi aldı" dedi.

Diğer şüpheli G.A.K. ise ifadesinde cinayete yardım ettiği iddialarını reddederek, "Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL