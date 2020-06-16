ŞİŞLİ'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yaptı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı.