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ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI

14.12.2021 12:31

ŞİŞLİ'de kapılarının önüne park ettikleri araçlarına park yasağı tabelası olmamasına rağmen trafik cezası kesildiğini belirten sokak sakinleri tepki gösterdi.

ŞİŞLİ'de kapılarının önüne park ettikleri araçlarına park yasağı tabelası olmamasına rağmen trafik cezası kesildiğini belirten sokak sakinleri tepki gösterdi. Sokak sakinlerinde Hasan Dursun, "Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor. Biz makbuz geldikten sonra cezalara itiraz edeceğiz" dedi.

Şişli Pervaz Sokak sakinleri, pazar günü araçlarına ceza kesildiğine dair mesaj aldı. E-devlet üzerinden trafik cezalarını kontrol eden sokak sakinleri, ayın 6'sı ve 12'sinde, saat 10.00 sıralarında, yola park ettikleri gerekçesiyle araç plakalarına 144'er liradan 2 farklı ceza kesilmiş olduğunu gördü. Olayı soruşturduklarında ise, sokaktaki bütün araçlara aynı şekilde ceza yazıldığını öğrendi. Park yasağı olduğuna dair herhangi bir tabela olmamasına rağmen sokaktaki araçlarına ceza kesilmesine isyan eden sokak sakinleri, cezalara itiraz edeceklerini kaydetti.

"SOKAKTA PARK YASAĞI OLDUĞUNA DAİR TABELA YOK"

Kadir Demir, "Biz normalde araçlarımızı burada park ederiz. Senelerdir araçlarımız böyle durur. Başka park edecek yerimiz yok. Burada da ayın 6'sında ve 12'sinde üst üste 2 tane ceza kesmişler. Dün akşam bütün sokağın videosunu çektim ve bu sokakta herhangi bir park yasağı tabelası yok. Burası tek şerit aşağıya doğru inen bir yol, araçlar yolun sol tarafında park halinde duruyor. Herhangi bir park yasağı tabelası yok. 144 liradan 2 ayrı ceza kesilmiş" dedi.

"40 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Sokaklarında engelli rampası olmadığına değinen Hasan Dursun ise cezaya itiraz edeceklerini belirterek, "40 yıldır bu sokakta oturuyorum, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz hep buraya park ederiz, şimdiye kadar böyle bir sorunumuz yoktu. Bu sokağın dibine kadar park yasağımız yok, engelli rampası da yok. Ama biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor. Biz makbuz geldikten sonra cezalara itiraz edeceğiz. Park halindeki aracın cezasını neden ödeyeyim" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerinden Ali Ekmen ise aracını nereye park edeceğini bilmediğini dile getirerek, şunları söyledi: "Ben arabamı kapının önüne koymayacağım da caddesinin ortasına mı koyacağım? Arabamı nereye götüreyim, cezayı nasıl ödeyeyim? Bir komşu bazen park yeri bulamadığı için şikayet ediyor. Pazar günü mesai yokken ceza kesilir mi, böyle adalet mi olur?"

Emniyet yetkilileri ise, sokakta park edilen araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını bildirdi.

ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI
ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI

Hasan Dursun, Tragger, Pazar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE SOKAK SAKİNLERİNİN TRAFİK CEZASI İSYANI - Son Dakika
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