Şişli'de Taksimetre Kavgası
Şişli'de Taksimetre Kavgası

Şişli'de Taksimetre Kavgası
05.11.2025 10:48  Güncelleme: 11:47
Şişli'de Taksimetre Kavgası
İki kadın taksi ücretini ödemeden kavgayla kaçtı, taksici isyan etti, anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli'de yaşanan olayda, iki kadın gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri taksinin ücretini ödemeden kaçtı.

KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti.

"BANA NE" DEYİP KAÇTI

Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

