Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi

12.05.2022 09:37

Şişli Dolmabahçe Tüneli'nde asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, tüneli kapatıp yolu trafiğe kestiler.

Şişli Dolmabahçe Tüneli'nde asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, tüneli kapatıp yolu trafiğe kestiler. Tünelde dans eden geçler motosikletle patinaj çekip tüneli dumana boğdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Şişli Bomonti Dolmabahçe Tüneli üzerinde gerçekleşti. Bir grup genç şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlerken, Dolmabahçe Tüneli'ne kadar geldiler. Tüneli kapatıp, yolu trafiğe kesen gençler motosikletle patinaj çekip tüneli dumana doğdu. Ayrıca gençler canını hiçe sayarak tünelin ortasında dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi
Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Gültekin Uysal: Süleyman Soylu, FETÖ propagandası sürecinde yer almasının ardından AK Parti'ye katıldı
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de tünelde tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement