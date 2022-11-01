Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.
Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı - Son Dakika