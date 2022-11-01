Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı - Son Dakika

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