Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı - Son Dakika
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Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı

01.11.2022 22:02

Şişli'de dün akşam saatlerinde bir grup, hareket halindeki otomobilin önünü keserek direksiyonda bulunan adamı öldürerek, yanındaki kadını da kaçırmıştı. Kan donduran olayın görüntüsü kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.

KADINI KAÇIRDILAR

Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.

Kaynak: İHA
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Mecidiyeköy, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı - Son Dakika
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