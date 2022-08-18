İSTANBUL-KUŞTEPE'DE BİRİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN FAİLLERİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KUŞTEPE'DE BİRİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN FAİLLERİ TUTUKLANDI

18.08.2022 00:41
İSTANBUL-KUŞTEPE'DE BİRİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN FAİLLERİ TUTUKLANDI

ŞİŞLİ Kuştepe'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ Kuştepe'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuştepe'de 15 Ağustos Pazartesi günü iki aile arasında başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen ve biri polis memuru 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  "Kasten Yaralama-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet-Devlet Malına Zarar Verme-Polise Silahlı Mukavemet" suçlarından mahkemeye çıkarılan, E.Ç., B.Ç., M.G., E.K. ve G.K. tutuklanırken, S.D. ve S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KUŞTEPE'DE BİRİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN FAİLLERİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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