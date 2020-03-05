Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma namazı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma namazı iptal edildi - Son Dakika

Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma namazı iptal edildi

6 saat önce

Irak'ta Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının da okunduğu Kerbela'daki Hazreti Hüseyin Külliyesi'nde bu hafta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı cuma namazı kılınmayacak.

Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma namazı iptal edildi, System.String[]

Irak'ta Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının da okunduğu Kerbela'daki Hazreti Hüseyin Külliyesi'nde bu hafta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı cuma namazı kılınmayacak.

Hazreti Hüseyin Külliyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde yarınki cuma namazı ve hutbesinin iptal edildiği belirtildi.

Kerbela'daki külliyede her hafta cuma namazı sonrası Sistani'nin siyasi mesajı da okunuyordu.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmişti.

Hz. Hüseyin, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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