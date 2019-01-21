Sit Alanında İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan kişi yakalandı.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hamamlı Mahallesi'nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında araştırma yaptı.
Bölgede izinsiz kazı yapan T.K'yi suçüstü yakalayan ekipler, muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirdi.
Ayrıca yapılan incelemede 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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