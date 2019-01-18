Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybeden 3 Suriyeli İşçinin Cenazeleri Gaziantep'e Gönderildi
1 saat önce
Ankara Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında hayatını kaybeden beş Suriyeli'den üçü memleketlerine defnedilmek için havayolu ile Gaziantep'e gönderildi.
Ankara
Siteler'de 4 katlı mobilya fabrikasında hayatını kaybeden beş Suriyeli'den üçü memleketlerine defnedilmek için havayolu ile Gaziantep
'e gönderildi.
Ankara Siteler'de, mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli işçilerin Keçiören Adli Tıp Kurumu
'nda işlemleri tamamlandı. 5 Suriyeli işçiden ikisi bugün defnedilirken kalan 3'üde Suriye'ye götürülmek üzere havayolu ile önce Gaziantep'e gönderildi. Yangında hayatını kaybedenlerden Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha bugün cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka
mezarlığına defnedildi. Bugün akşam saatlerinde ise geriye kalan akraba üç Suriyeli; Mahmud, Juma El, Muhammed Emin
ise Türk makamlarından çıkan izinle Gaziantep'e götürülmek üzere Ankara Esenboğa Havaalanı
'na doğru yola çıkartıldı. Cenazelerin buradan karayolu ile Suriye'ye geçirileceği öğrenildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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