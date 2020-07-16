Sivas'a şehit acısı düştü - Son Dakika

Sivas'a şehit acısı düştü

Sivas'a şehit acısı düştüSİİRT'in Pervari ilçesinde Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.

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SİİRT'in Pervari ilçesinde Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi ağır yaralandı. Ağır yaralanan özel harekat polislerden Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt şehit oldu. Şehit olan polislerden Sivas nüfusuna kayıtlı Muhammed Demir'in acı haberini yetkililerce kentte yaşayan anne-babası Dilber- İbrahim Demir çiftine ulaştırıldı. Şehidin Mevlana Mahallesi 20'nci Sokak'ta bulunan baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da şehidin baba ocağına gelerek aileye taziye dileklerini iletti. Şehit Demir'in evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Siirt'te yapılacak törenin ardından kente getirilmesi ve bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

Muhammed Demir, Pervari, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'a şehit acısı düştü - Son Dakika
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