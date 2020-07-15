Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı - Son Dakika

SİVAS Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle bağlantılı olanlara filyasyon uygulandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada dün adliyede görev yapan iki yargı mensubunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Bunun üzerine derhal filyasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Kovid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir" denildi.