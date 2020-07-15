Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı - Son Dakika

Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı

SİVAS Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüs tespit edildi.

SİVAS Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle bağlantılı olanlara filyasyon uygulandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada dün adliyede görev yapan iki yargı mensubunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Bunun üzerine derhal filyasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Kovid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir" denildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı


Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Adliyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:45 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
23:45
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Adliyesi'nde 2 yargı mensubunda koronavirüse rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]