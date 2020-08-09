SİVAS Arkeolog Karpe, vasiyeti üzerine Sivas'ta evinin bahçesinde toprağa verildi - Son Dakika

Arkeolog Karpe, vasiyeti üzerine Sivas'ta evinin bahçesinde toprağa verildi

ALMANYA'nın Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi ve Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyünde devam eden Samuha Hitit kentinin kazı başkanı Arkeolog Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe (63), Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karpe, vasiyeti üzerine Kayalıpınar köyündeki evinin bahçesinde toprağa verildi.

Sivas'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalıpınar köyünde eşi Prof.Dr. Andreas Müller Karpe ile 2005 yılında yaptığı kazı çalışmalarında 3 bin 800 yıllık Hitit şehri 'Samuha'yı ortaya çıkaran Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi ve Samuha Hitit kentinin kazı başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karpe'nin cenazesi Almanya'dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na daha sonra da cenaze aracıyla da kazı çalışmalarını yürüttüğü Kayalıpınar köyüne getirildi. Karpe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine özel izinle köyündeki evinin bahçesinde toprağa verildi. 1 çocuk annesi Karpe'nin 41 yıllık eşi Andreas Müller Karpe, eşinin mezarına çiçek bıraktı. Cenazeye, Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, Karpe'nin yakınları, eşi Andreas Müller Karpe ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreni sonrası açıklama yapan Andreas Müller Karpe eşiyle Hattuşaş'ta 41 yıl önce tanıştığını, hayatını Türk arkeolojisine adadığını belirterek, "Daha önce pek çok yerde kazı çalışması yaptık. Son 15 yıldır da Kayalıpınar'da kazıyı yürüttük. Çok önemli sonuçlar çıkarttı. Bu yüzden Samuha'da kalmak istiyordu. Bunun için biz onu bugün buraya gömdük, burada kalacak" diye konuştu.