Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı - Son Dakika

Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı

Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı -Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi kırtasiye yardımının başladığını açıkladı Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi kırtasiye yardımının başladığını açıkladı Ülkemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılının...

Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı

- Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi kırtasiye yardımının başladığını açıkladı

SİVAS - Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi kırtasiye yardımının başladığını açıkladı

Ülkemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sivas Belediyesi tarafından Sivas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi kırtasiye yardımı başladı. Hayat Ağacı Gıda Bankası vasıtasıyla Sivas'ta ikamet eden çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye çeşitli alanlarda yardımlar gerçekleştiriyor. Konu hakkında Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan ortak basın açıklaması yaptı.

1068 aileye 2 bin 160 öğrenciye yardımlar yapılacak

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, bugün itibariyle 1068 aileye 2 bin 160 öğrenciye yardımlar yapacaklarını ifade ederek, "Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Başkan Bilgin, "Bugün okulların zilleri buruk çaldı. Devlet ve millet kaynaşmasıyla birlikte bu süreci avantaja çevirerek çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yağacağız. Göreve geldiğimiz andan beri anlayışımız Sivas bizim. Şehrin her alanında her yerinde olmalıyız. Bunu yaparken de tüm kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ve muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunarak insan merkezli projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz 'eğitim' dedik. Eğitimi de sadece bir kuruma bırakmak hem eğitim camiasına hem de çocuklarımıza haksızlık olur. Şehrimizde güzel bir anlayış birlikteliği var. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Valiliğimizle muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle dar gelirli vatandaşlarımıza eğitim ve kırtasiye yardımında bulunalım dedik" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle 1068 aileye 2160 öğrenciye yardımlar yapacaklarını söyleyen Başkan Bilgin, "Anaokulu, 5. Sınıf ve 9. Sınıftaki öğrencilere 200 TL ara sınıftaki öğrencilere ise 150 TL olmak üzere nakit eğitime yardım desteğinde bulunduk. Bu çalışmanın değerlendirmesini mahallelerimizde bulunan muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İçinde internet paketi bulunan tabletler dağıtılmaya başlanılacak

Uzaktan eğitimde sıkıntı çekebilecek aileler ve öğrencilere de destek olmak adına internet paketi bulunan tablet desteğinde de bulunulacağını ifade eden Başkan Bilgin, "İhtiyacı olan öğrencilerimize tabletleri dağıtmaya başlayacağız amacımız Sivas sınırları içerinde öğrencilerimizin maddi imkansızlıktan dolayı eğitime ulaşamadım mazeretini ortadan kaldırmak. Biz eğitim camiamızın emrindeyiz Sivas'ta 115 bin öğrencimizle ve 10 bin öğretmenimizle birlikte Sivas'ın çocuklarına eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak çalışmalarımız devam edecek. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz yeter ki; öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etsinler, başarılı olsunlar. Milletine devletine hizmet edecek bir birey olarak yetişsinler" şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği"

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Son 16 yıldır belediyeciliğin sadece imar işi olmadığını görüyoruz. Bugün de sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin örneklerini görüyoruz. Eğitimde bize destek veren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ne zaman bir sıkıntımız olsa eğitimle ilgili Sayın Başkanımız ve ekibi yardımcı oldular. Ben 115 bin öğrencimiz, 10 bin öğretmenimiz adına Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Gelirken bile beni arayıp belediyenin yaptığı yardımı kıskandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürlerimiz var" dedi.

Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan' da "Sosyal belediyeciliğin yanında Gönül Belediyeciliğinde de bir ilke imza atan Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz"

Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı - Son Dakika

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