Sivas Belediyesinden 2 bin 300 aileye yakacak yardımı - Son Dakika

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 2 bin 300 aileye yakacak dağıtımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bağışladığı atık odunlar, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Odun Kesim ve Depolama Merkezinde kesilip paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yakacak dağıtımı yapan ekiple birlikte bazı ailelere odunlarını teslim etti.

Duman, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in selamını ilettiği ailelere ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi 2 bin 300 aileye mart ayına kadar yarımşar ton torbalanmış odun dağıtılacak.