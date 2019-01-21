Son Dakika Haberleri: Sivas Çatıdan Düşüp Yaralanan Kişi, 8 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Sivas Çatıdan Düşüp Yaralanan Kişi, 8 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Çatıdan düşüp yaralanan kişi, 8 saatte hastaneye ulaştırıldıSivas'ın Hafik ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlerken düşüp yaralanan Şükrü Keser (77), yolların kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasıyla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas Çatıdan Düşüp Yaralanan Kişi, 8 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Çatıdan düşüp yaralanan kişi, 8 saatte hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlerken düşüp yaralanan Şükrü Keser (77), yolların kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasıyla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören köyünün Sarımsaklı mezrasında yaşayan Şükür Keser, kar temizlemek için evinin çatısına çıktı. Çatıda biriken karı temizlerken birden dengesini kaybeden Keser, çatıdan düşerek yaralandı. Keser'in düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinden bir ambulans hastaya ulaşmak için yola çıktı. Ambulans bir süre sonra karla kaplı yolda mahsur kaldı. Bölgeye İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin açtığı yolda güçlükle ilerleyen ambulans yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından mezraya ulaşabildi. Keser'in evinin bulunduğu yere ambulans çıkamayınca sağlık ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik yolu da yürüyerek aştı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede Keser'in üzerinde bulunduğu sedye karda kaydırılarak ambulansa kadar taşındı. Ekiplerin 8 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından Keser, ilk müdahalesi yapılmak üzere Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Keser'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

Sivas, Kar, Hafik, 3. Sayfa
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