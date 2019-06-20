SİVAS Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti
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Gemerek'te sağanak, hayatı felç ettiSİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Gemerek
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
'te sağanak, hayatı felç etti
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan bazı dereler sel suları nedeniyle taştı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa
Mahallesi ve Alperen Mahallesinde bulunan derelerin taştı. İlçede yollar su altında kalırken büyük çaplı hasar meydana geldi. Sel nedeniyle çok sayıda da araç mahsur kaldı. Gemerek Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye
ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Sağanak yağışın ilçede gece de aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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