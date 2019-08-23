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SİVAS Halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdi

1 saat önce

Halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdiSivas'ta halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadın, halk otobüsü şoförü Halil Akalan tarafından hastaneye yetiştirildi.

Halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadın, halk otobüsü şoförü Halil Akalan tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay dün, Yiğitler Mahallesi-Üniversite seferini yapan 58 H 169 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde sefer sırasında bir kadın fenalaşıp bayıldı. Kadının bayıldığını görenler halk otobüsü şoförü Halil Akalan'ı uyardı. Şoför Akalan, halk otobüsünün güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi. Sivas Numune Hastanesine götürülen ve tedavi altına alınan kadının kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Olay anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Akalan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:28 Kaynak: DHA
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