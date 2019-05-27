SİVAS Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
2 saat önce
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldularSİVAS'ta şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:33 Kaynak: DHA
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
SİVAS'ta şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara
karayolunun Sıcak Çermik
mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Orhan Suzi Sevici (25) idaresindeki 34 BTP 786 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Sevici ile Sefa Mert Savaş
(23) olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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