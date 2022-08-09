Ortaokul öğrencisi Cemal, hurdalardan elektrikli skuter ve drift trike yaptı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencisi Cemal, hurdalardan elektrikli skuter ve drift trike yaptı

09.08.2022 12:48

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde ortaokul öğrencisi Cemal Kutay Baycan (13), kendi imkanlarıyla hurda parçalardan elektrikli skuter ve 'drift trike' olarak adlandırılan 3 tekerlekli bisiklet yaptı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde ortaokul öğrencisi Cemal Kutay Baycan (13), kendi imkanlarıyla hurda parçalardan elektrikli skuter ve 'drift trike' olarak adlandırılan 3 tekerlekli bisiklet yaptı.

İlçede yaşayan Nuri-Nurhan Baycan çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve Dr. Hakkı Oran Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Cemal Kutay Baycan, kendi elektrikli araçlarını yapmak için harekete geçti. Ailesinin desteğiyle hurda motosiklet ve bisiklet parçalarını bir araya getiren Baycan, sadece aküsünü hazır satın alarak, kendine has iki araç tasarımı yaptı. Elektrikle çalışarak tek şarjda 55 kilometre gidebilen ve 35 kilometre hıza çıkabilen elektrikli skuter ve drift trike aracı, 110 kilo ağırlığı taşıyabilecek kapasiteye de sahip.

Bu çalışmaları, go-kart benzeri araçlara ilgisi nedeniyle tasarladığını belirten Cemal Kutay Baycan, "Küçük yaşlardan beri go-karta olan ilgim nedeniyle kendime yeni bir araç oluşturma isteğim vardı. Bu araçları tasarladım. 4 akü ile çalışıyor. Bu araçların aküsü dışındaki tüm parçalarında hurda motosiklet ve bisikletlerden yararlandım. Bazı parçalarda babam yardımcı oldu. Yaklaşık 2 ay içerisinde bu projeleri tamamladım. Daha fazla ekipman ve araç olursa daha iyi projeler geliştireceğimi düşünüyorum" dedi.Baycan, geçen yıl okul arkadaşları ile katıldıkları bir robot yarışmasında, akıllı teknolojiler dalında da birincilik kazandıklarını aktardı.


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Kaynak: DHA

Cemal Kutay, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencisi Cemal, hurdalardan elektrikli skuter ve drift trike yaptı - Son Dakika

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