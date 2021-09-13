Sivas'ın yaylaları kamp turizminin yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çok sayıda yayla, son yıllarda kamp turizmi başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği yaylalar, soğuk suları, temiz havası ve doğası ile başta il merkezi olmak üzere şehir dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu.

Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık ve Kengercik yaylaları ile Tekke Deresi gibi önemli doğal güzelliklere sahip Koyulhisar ilçesindeki yaylalarda kampçılık başta olmak üzere, trekking, bisiklet, at binme, olta balıkçılığı, fotosafari gibi ekoturizme yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ile bölgede kamp yapan sporcular da bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemur, Kızılelma köyü yakınları Oymalık Milli Parkı'nda kamp yaptıklarını belirterek, şunları belirtti:

"Sivas'ı İç Anadolu Bölgesi'nde bozkır bir coğrafya olarak biliyoruz ama burası tamamen Karadeniz kısımlarına benziyor. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çok güzel soğuk sular var. Kuş sesleri mükemmel. Doğal hayatı burada keşfetme şansına sahipsiniz, bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz."

Doğa sporcusu İbrahim Kunpas,"Çam ormanları, otantik yayla evleri, güzel havası ve farklı doğasıyla herkesi cezbeden Koyulhisar yaylaları mutlaka görülmeli. Tüm doğaseverleri bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın ve kaçak kesime karşı günün her saatinde denetimlerini sürdürüyor.