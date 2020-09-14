SİVAS Öğretmenin öğrencilerine olan özlemi, okul bahçesini sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

Öğretmenin öğrencilerine olan özlemi, okul bahçesini sınıfa dönüştürdü

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu'da öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker (28), özlediği öğrencilerine yüz yüze ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü. İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Döllük köyündeki Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker, öğrencilerine olan özlemi nedeniyle yüz yüze eğitim verebilmek için çaba gösteriyor. Şeker, öğrencilerinin köy ortamında internet sıkıntısı yaşayacaklarını düşünerek okul bahçesini sınıfa dönüştürme kararı verdi. Kararını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşan Şeker, yüz yüze eğitim izini aldı. Okul bahçesine koyduğu sıra, masa ve yazı tahtası ile bahçeyi sınıfa dönüştüren öğretmen Şeker, 2, 3, ve 4'üncü sınıflardan okuyan 11 öğrencisine haftanın belirli günlerinde ders vermeye başladı.

'KOŞARAK GELİYORLAR'

Köy öğretmeni Abdulmelik Şeker, kendisinin öğrencilerini, onların da okulu özlediğini belirterek, "Televizyondan izledikleri halde bazı öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyorlar. Öğrenciler annesi veya babasının isteği ve zoruyla EBA TV'yi izliyor. Onun haricinde içlerinden gelme bir güdüleme yoktur. Ama sınıf ortamı olduğu zaman böyle bir yerde koşarak geliyorlar. Bazen yarım saat önceden bile derse geliyorlar. Okula olan özlemleri gözlerinden okuyabiliyorum. Okulu çok özlediler. Bizler de çok özledik. Biz öğrencilerimizi özledik. Bu şekilde çok daha fazla verim aldık. İnşallah virüs vakasıyla karşılaşmayız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep beraber milletçe bu virüs belasından kurtulmayı diliyorum" dedi. Öğrenciler ise okulu özlediklerini ve okul bahçesinde ders işlemekten memnun olduklarını söyledi.