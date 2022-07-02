Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı

02.07.2022 10:59

Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri eski Madımak Oteli şimdiki ismiyle Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri eski Madımak Oteli şimdiki ismiyle Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. MESAM Başkanı Recep Ergül ve beraberindekiler içeride bulunan ve olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazdığı köşeye karanfil bıraktı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MESAM Başkanı Recep Ergül, "Aydınlığa karşı karanlığı savunan bazı zihniyetler, bir takım karanlık güçlerin maşaları olanlar 2 Temmuz 1993 gününden 3 gün sonrada Başbağlar Katliamı'nı gerçekleştirdi. Bu ülkede binlerce yıldır bir arada yaşayan Alevi, Sünni, Türk, Kürt çatışması yaratarak ülkemizi karanlığa mahkum etmek istediler. Bunun bedelini de o gün burada Pir Sultan Abdal'ı anmak için gelen ozanlar, aydınlar ve sanatçılar ödedi. Biz MESAM olarak bu yıl bir gelenek başlatmak istedik. Artık her yıl burada olacağız. Yitirdiğimiz 33 canımızı onların anısına yakışır bir şekilde andık ve anmaya devam edeceğiz" dedi.

MESAM üyeleri, anma etkinlikleri kapsamında Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyüne giderek, olaylarda hayatını kaybeden sanatçı Muhlis Akarsu adına yaptırılan kültürevinin açılışını gerçekleştirecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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