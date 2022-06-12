Sivas şehidini uğurladı - Son Dakika
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Sivas şehidini uğurladı

12.06.2022 17:57

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı.

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı.

Köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazına şehit babası Cemal Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılar yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti.

Şehit Yıldırım'ın eşi Düriye Yıldırım, son kez düğünlerini göremediği eşinin tabutuna sarılıp göz yaşları döktü. Son izninde Sivas'ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan/İHA)

Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı
Sivas şehidini uğurladı

YORUMLAR
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Vali Şimşek İlçe ziyaretlerine devam ediyor Vali Şimşek İlçe ziyaretlerine devam ediyor
Kaynak: İHA

Piyade, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas şehidini uğurladı - Son Dakika

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