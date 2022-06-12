Sivas şehidini uğurladı

Şehit Yıldırım'ın eşi Düriye Yıldırım, son kez düğünlerini göremediği eşinin tabutuna sarılıp göz yaşları döktü. Son izninde Sivas'ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu.

Köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazına şehit babası Cemal Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek , Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

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