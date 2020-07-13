SİVAS Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği - Son Dakika

Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkiliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Sızır Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesiyle güzel bir görüntüye büründü. Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun görsel bir şölen sunduğu şelale, Sivas'ta yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle Sızır Şelalesi de yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sivas'tan ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, fırsat buldukça buraya gelerek doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.