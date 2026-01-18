Sivas'ta 517 Yerleşim Yeri Yoluna Kar Engeli

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 517 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 517 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.
