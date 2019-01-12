Sivas'ta 61 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Sivas'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 11, ilçelerden Divriği
'de 2, Hafik
'te 4, İmranlı
'da 18, Kangal
'da 4, Koyulhisar
'da 2, Suşehri
'nde 3, Yıldızeli
'nde 7 ve Zara'da 10 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Merkez
ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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