Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 61 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 61 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 61 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 11, ilçelerden Divriği'de 2, Hafik'te 4, İmranlı'da 18, Kangal'da 4, Koyulhisar'da 2, Suşehri'nde 3, Yıldızeli'nde 7 ve Zara'da 10 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Suşehri, Yıldızeli, Koyulhisar, Sivas, Güncel
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