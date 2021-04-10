Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu - Son Dakika

Sivas'ta baharın müjdecisi süt kuzularının anneleriyle buluşma anı güzel görüntüler oluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde kuzuların anneleri ile buluşturulma programına katıldı.

Ayhan 500 koyun ve 650 kuzunun yer aldığı tesiste ağılın kapısını açarak kuzuların anneleri ile buluşturulmasını sağladı.

Kapının açılmasının ardından süt kuzularının annelerini bulmak için gösterdiği çaba güzel görüntüler oluşturdu.

Vali Ayhan, yaklaşık 20 bin koyun ve kuzu bulunan Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürlüğünün Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.