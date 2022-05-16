Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi - Son Dakika
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Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi

16.05.2022 14:43
Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan eğitimci Emrah Güner, idarecilik yaptığı okuldaki bir oda ile yemekhane, oyun alanı ve sahneyi tadilattan geçirerek yeniledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan eğitimci Emrah Güner, idarecilik yaptığı okuldaki bir oda ile yemekhane, oyun alanı ve sahneyi tadilattan geçirerek yeniledi.

Güner, 1 yıldır görev yaptığı Ulaş Anaokulu'nun kullanılmayan ve atıl durumdaki kısımlarını tekrar okula kazandırmak için kolları sıvadı.

Mesai bitimiyle iş elbiselerini giyen Güner'in öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için ortaya koyduğu çalışma azmi, ilçe halkına da örnek oldu.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idareciliğin sadece evrak takibinden ibaret olmadığını dile getirerek, "Okulumuzda yürüttüğümüz 'Okuluna Renk Kat Projesi' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle üst katta kullanılmayan bir odayı sınıfa çevirdim. Daha sonra zemin katta bulunan atıl durumdaki yemekhane, oyun alanı ve sahneyi onararak kullanılır hale getirdim." dedi.

Çalıştığı okulu daha sağlıklı bir eğitim yuvasına dönüştürdüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Güner, "Emeğimizin karşılığı olarak çocuklarımızın yüzündeki bir küçük gülücük bana yeter. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Öğrencilerimi mutlu görmek tüm yorgunluğumu unutturdu." diye konuştu.

Güner, desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'e de teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi - Son Dakika


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