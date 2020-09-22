Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Türkmenler köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.