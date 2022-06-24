Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

24.06.2022 13:26
Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede, yakalanan 5 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi Edirne'de gümrük kaçağı 128 elektronik sigara likidi ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:53:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement