İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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