Sivas'ta Dürüstlük Dolabı Uygulaması

15.01.2026 11:22
Sivas'ta bir ilkokulda, kasiyersiz 'dürüstlük dolabı' uygulamasıyla öğrenciler dürüstlüğü öğreniyor.

Sivas'ta bir ilkokulda hayata geçirilen, ürünlerin ve para kutusunun herkesin ulaşabileceği şekilde açıkta olduğu "dürüstlük dolabı" uygulamasında kasa açık değil, fazla verdi.

Kaleardı Mahallesi'ndeki Burhan Haksever İlkokulunun idarecileri ve öğretmenlerinin çabalarıyla, okulda bisküvi, çikolata, su, meyve suyu, simit, kek, gofret gibi yiyecekler bulunan "dürüstlük dolabı" uygulaması başlatıldı.

Değerler eğitimi kapsamında dürüstlük konusunu öğrencilere daha iyi anlatmak ve aşılayabilmek için kasası plastik kutudan yapılan ve satıcısı olmayan dolaptaki ürünler, herkesin ulaşabileceği şekilde konuldu.

Buradan istediği ürünü alan öğrenciler, dolabın kenarında açıkta duran kutuya paralarını bırakıp, gerektiğinde para üstünü de alarak alışverişlerini tamamlıyor.

Okul Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"kapsamında öğrencilere değer, eylem ve erdem alışkanlıklarını kazandırmak için uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Okullarında her ay bir değeri işlediklerini ifade eden Sarı, "Bu ayki değerimiz de dürüstlüktü ve dürüstlük dolabı oluşturduk. Buradaki amacımız öğrencilerimizde dürüstlüğü bir davranış haline dönüştürmekti. Kimsenin olmadığı yerde çocuklarımızın gösterdiği davranışın gerçek dürüstlük olduğunu çocuklarımıza anlatmaya çalıştık." dedi.

Kasa bir haftada yaklaşık 800 lira fazla verdi

Dolabın hiçbir öğretmenin gözetiminde olmadığına dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız kendileri gelip rahatça alışveriş yapıyor, fiyatları ürünlerin üzerine yazdık. Çocuklarımız alışverişini yaptıktan sonra kasaya ücretini ödüyor ve para üstünü de kendisi alıyor. Dolayısıyla en büyük eylem ve değer olan dürüstlüğü öğrencilerimizde davranışa dönüştürmeyi amaçladık. Projeye geçen hafta başladık ve yaptığımız sayım neticesinde de kasamızın yaklaşık 800 lira fazla verdiğini gördük. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz ve bunu yaygınlaştırmak için projemizi yıl boyu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın dürüst davrandığına şahit olduk."

"Gelecek adına heyecan ve ümit verici bir proje"

Sınıf öğretmeni Hakan Eraslan, çocuklara dürüstlük erdemini kazandırmak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kasiyeri olmadan dürüstlük dolabından alışveriş yapan çocukların toplumsal bir değeri öğrendiklerini vurgulayan Eraslan, "Çocuklarımız dürüstlük değerini öğrenmenin yanısı sıra beraber toplumsal yaşama kurallarını pekiştirmiş oluyor. Projemize çocukların katılımı çok güzel ve gelecek adına heyecan ve ümit verici." dedi.

"Herkesin görevlisi içindeki vicdanıdır"

Okulun 4. sınıf öğrencisi Esmanur Kıratik ise dürüstlük kavramını daha iyi anlayabilmeleri için uygulamayı hayata geçiren öğretmenlerine teşekkür etti.

Dürüstlük dolabının küçük bir kantine benzediğini anlatan Kıratik, "Bu kantini diğerlerinden ayıran özellik, başında kimse durmuyor ve bir görevlisi yok. Aslında görevlinin durmasına gerek yok çünkü herkesin içinde bir görevlisi var, o da vicdanı. Kimse görmediği halde para koymadan gidersen, bunu sen bildiğin için rahat etmez ama parasını koyarak dürüst bir şekilde alırsan, dürüst davrandığın için mutlu olursun. Bu yüzden bu dolapta dürüst davranmak çok önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Sevimligül, uygulama sayesinde arkadaşlarına saygılı ve dürüst olmayı öğrendiğini dile getirerek, "Kasada görevli olmadan kendimiz alışveriş yapıyoruz. Bu sayede çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciler Elif Ahsen Saraç ve Ömer Agah Arslan da uygulama sayesinde dürüstlüğü öğrendiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Sivas, Son Dakika

