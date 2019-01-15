Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Arası

Sivas'ta Eğitime Kar Arası

1 saat önce

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Arası, System.String[]
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli; hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan hastalar, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların da bir gün süre ile izinli sayılacağı belirtildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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